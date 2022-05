Martine CADENE

Actuellement je travaille pour intermarché, 20 heures semaine mais je recherche un emploi qui me corresponde vraiment, car là je forme employés à différent poste, mais en 20 heures ce n'est pas vraiment possible surtout lorsque vous avez des personnes qui ne sont pas vraiment motivées. Je reconnais que la formation des personnes me plait. J'ai été manager de caisse, de rayon, et de magasin pendant 20 ans donc je connais bien la grande distribution. Ceci dit je ne m'attendais pas à être traitée de la sorte par carrefour (après avoir reçu les félicitations de Mr Falk Alexandre, cela étais la descente aux enfers pour moi) .