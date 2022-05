Martine CARLE

Mon sens de l'écoute, esprit d'analyse et ma réactivité permettent de m'adapter.. tant dans le conseil de vente que dans l'événementiel.



J'ai développé un savoir-faire et un savoir-être dans le relationnel clients, auprès du grand public, des professionnels et de la presse.



Voici mes compétences :



- Promotion et commercialisation d'une production.

- Etude et stratégie Marketing en fonction d'un budget.



- Animation et formation de réseaux de vente.

- Coordination d'une équipe commerciale et d'événementiels.



- Négociation de contrats auprès de prestataires du tourisme : nationaux et internationaux.

- Gestion des APV difficiles.



- Organisation d'eductours, incentives, séminaires, salons et soirées thématiques.

- Organisation d'une production touristique et voyages "éco-tourisme" pour un tourisme responsable.



Mes compétences :

Relations Presse

Management

Coordinatrice commerciale

Organisation d'événements

Négociation commerciale

Conseil et Vente

Promotion et Commercialisation

Relations Clients (BtoB & BtoC)

Communication et Marketing