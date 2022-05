Martine CARLIER TESSIER

Expérience confirmée en ACHATS MARKETING ET MARKETING OPERATIONNEL de P.G.C.

Produits de Grande Consommation :

- depuis la gestion d'appel d'offres en passant par la négociation et le suivi des fournisseurs et prestataires

.- depuis l'élaboration des actions en passant par leur mise en place rigoureuse



Expérience acquise chez l'annonceur et en sociétés conseil en communication.



COMPETENCES

CREATIVITE ET RIGUEUR RECONNUES

Maîtrise du pilotage d'appels d'offres

Veille et sélection fournisseurs

Négociation

Optimisation des coûts

Réactivité dans la gestion des demandes des "clients internes" et capacité à être force de proposition

Suivi des fabrications et ou prestations

Respect des engagements : coût:/qualité/délais

Elaboration de plans d'actions de marketing opérationnel

Suivi de leur mise en place et gestion des relations avec les prestataires et fournisseurs

Maîtrise des techniques de promotion et de la législation

Gestion de budgets de communication ( de 75 K€ à 1 000 K€ )































Mes compétences :

Marketing opérationnel

Négociation achats

Achats

Force de proposition