Didier MADER

COMPÉTÉNCES CLÉS



Négociation et management de contrats internationaux :

- Déploiement d’une marque à l’international (Chine, Russie, Canada, Italie, Espagne, Portugal, Afrique du sud, Allemagne, Autriche, Hongrie…): contrats internationaux OSRAM chez CASTORAMA (17 M€), ADEO (groupe Leroy Merlin : 23M€), ARENA (groupe mousquetaires : 35M€)

- Installation de marques étrangères en France : PRITT, LEITZ, FRANKLIN…



Lancements de produits, univers BtoB et BtoC :

- Revitalisation de produits

- Conquête de nouveaux segments



Marketing opérationnel :

- Optimisation de la chaine de distribution. mutualisation de moyens inter marques

- Client Knowledge Management : démarche de web intelligence

- Client Relationship Management : création de communauté d’utilisateurs



Communication de marque :

- Packaging

- Merchandising

- ILV & PLV (Information et Promotion sur le Lieu de Vente)

- Conception de sites web solution

- Positionnement et signature de marque



Gestion et Management :

- Management d’équipes : jusqu’à 20 personnes en direct

- Rationalisation, organisation et processus :

. Mise en place d’un ERP

. Restructurations avec réductions d’effectifs

. Pricing européen





Mes compétences :

B to B

B to C

Marketing

Grande distribution

Lancement de produits

Animation de réseau

Merchandising

Développement des ventes

Marketing opérationnel

Management

Communication

Retail marketing