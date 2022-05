Martine CATANESE PELLAT

Au cours de mon parcours, j’ai accompagné différents publics : jeunes, adultes et personnes en situation de handicap, tant en groupe qu’en individuel.

Passionnée par mon métier, toujours de bonne humeur et sociable, je sais dynamiser les apprenants et je mets tout en oeuvre pour les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs. Polyvalente,d'un bon relationnel et autonome, j'aime partager mes connaissances et participer à l'élaboration des projets personnels et professionnels.

« Le plus grand bien que nous puissions donner aux autres n’est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur ».(Louis Lavelle)



Mes compétences :

Gestion administrative des dossiers

Evaluations des parcours

Suivi des démarches

Négociation de contrats, suivi emploi

Individualisation dans la formation

Animation ateliers collectifs

Accompagnement au projet, à l'emploi

Création d'outils adaptés

Analyse des besoins et construction de parcours

Accueil du public