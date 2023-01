Martial AMAN

Organiser son retour vers l’emploi :

Gagnez en assurance, exercez-vous …

Ateliers CV, lettre de motivation, préparations et simulations d’entretiens d’embauche, ou entretiens d’autres types, création d’entreprise, afin de vous donner une nouvelle image sur le marché de l’emploi qui ne cesse d’évoluer.



Le formateur: Qui vous accompagnera ?

• Diplômé en Lettre langue et civilisation étrangère, traduction langue anglaise BAC +5

•Plus de 10 ans d’expérience en Formation d’anglais professionnel et traduction.

• Séjours à l’étranger: 3 ans en Iran, 3 ans au Danemark, 3 ans en Angleterre (Londres), 3 ans en Afrique du Sud (Pretoria), 3 ans au Nigeria…



Se former ou se perfectionner en anglais : un programme sur mesure.

Entraînement pour la certification TOEIC,

l'Anglais technique en informatique, l'électronique, médical, des affaires (Négocier, Vendre, Débattre, Animer une présentation, …).

Se spécialiser dans un domaine précis : Finance, Immobilier, Tourisme, Hôtellerie …



Se former, oui mais comment ?

- En Face à face

- Au sein d’un groupe pour évoluer à plusieurs

- Par Téléphone

- Via Skype



Just need a quick translation?

Vous rencontrez des difficultés à traduire un document ? Un site internet ? Rédiger un mail ? Un rapport ? Etc…