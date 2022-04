Aline ALPHAIZAN

Après l'expérience de 3 ans avec ma société de conseil, j'ai besoin de retrouver une équipe, besoin de monter des projets, besoin d'animer, de transmettre, de manager ........ Je suis en femme d'entreprise et de terrain et j'ai hâte de pouvoir intégrer une équipe et de pouvoir échanger et partager nos expériences respectives.



Repenser le management, remettre l'être humain au centre de l'entreprise.... ont toujours été mes préoccupations et mon fer de lance. J'ai toujours été passionnée par l'entreprise dans tous les sens du terme. Je suis une femme de challenge.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Organisation

Bureautique

GESTION DE CRISE

Régulation

Relations sociales

Gestion du handicap

Code du travail

Intégration et management des salariés TH