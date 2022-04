Aline ALPHAIZAN

Passionnée par l’entreprise, le droit et le management. Mon métier consiste à déceler et optimiser le potentiel humain. J’ai nommé ma méthode de management « La suggestion par l’exemple ». Je suis une femme de terrain, connaître les collaborateurs, leurs besoins, leurs interrogations, leurs appréhensions, me permets de mieux percevoir les enjeux pour l’entreprise et surtout d’avoir l’adhésion des collaborateurs au moment des changements et des prises de décisions..

J’ai exercé sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et de Compétences, dans le secteur de la Presse écrite et dans le secteur de la formation et insertion pour adultes. Toujours de bonne humeur, avec un grand sens du relationnel, organisée, autonome, je vous apporte mon expertise, alliant compétence en management et en ressource humaine.



Mes compétences :

Accompagnement

Intégration

Management

Ressources humaines

Government Legislation

Santé au travail