Martine CHESSERON

C-Performance s'appuie sur l'HYPNOSE, le COACHING et le CONSEIL, pour accompagner Particuliers et Entreprises dans la CONSCIENCE et le DEVELOPPEMENT de leurs POTENTIELS.



Dans un contexte de confiance, il s'agit de conduire les personnes à prendre CONSCIENCE de ce qu'ils SONT et de leurs POTENTIELS, afin de dépasser difficultés et freins, exploiter leurs ressources, et ainsi déclencher une dynamique de CHANGEMENT vers un Mieux ETRE dans le cadre d'objectifs définis.



http://www.c-performance.fr









Mes compétences :

Coaching professionnel

Coaching individuel

Conseil en organisation

Conseil en management

Conseil RH

Conseil aux entreprises

Hypnose