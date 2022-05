Martine-Clara MOUSSERON DUFORT

Coach professionnelle et personnelle certifiée de la Haute Ecole de Coaching de Paris, je vous propose de vous aider à trouver votre équilibre et votre place dans la vie trépidante que nous menons tous en ce début de XXIeme siècle.

Vous subissez un changement professionnel ou privé, ou vous décidez de changer le cours de votre vie : je suis là pour vous accompagner dans cette nouvelle direction, avec bienveillance et une écoute active.

Je suis à vos côtés pour vous permettre d'atteindre et de réaliser l’objectif que vous vous êtes fixé ;

parlons en ensemble...



Mes compétences :

Vente directe

Vente indirecte

Gérer un site Internet

Négociation commerciale

Management

Administration des ventes

Coach de Vie