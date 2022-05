Martine COLLETTA

Vous proposez un poste atypique qui ne trouve pas preneur? Pourquoi ne pas en discuter ensemble?



COMPÉTENCES



Gestion - Management - Audit - Formation



- Développement économique et Planification

- Organisation et Gestion d'équipe

- Gestion de projet – Appel d’offre

- Élaborer des cours et dispenser des savoirs



Promotion / Communication



- Activation des réseaux sociaux

- Suivi de site Internet

- Relation média - Presse

- Veille institutionnelle



Techniques commerciales et d'accueil



- Écouter - Conseiller - Proposer des solutions

- Techniques de vente

- Tenue planning hôtelier - gestion Intra et Extranet



Langues étrangères



- Français: langue maternelle

- Anglais: courant

- Allemand: bon

- Espagnol et Italien: notions





EXPÉRIENCES PERSONNELLES

- 2016 Gestion de projet "Interlignes Photographie avec BDP de l'Ain

- 2015 Formation Conseil en gestion de patrimoine UFF

- 2010 Université d'Eté du Tourisme rural à Bourg en Bresse

- 2009 Forum Innovation Tourisme et Culture à St Etienne

- 2009 Participation aux Assises Nationales du Développement Durable à Lyon

- 1995-2009 Trésorière d’une association de défense du patrimoine et de l’environnement, montage de dossiers, animation, médiation, organisation de repas, d’évènements festifs et culturels

- 2008 Etude de marché et de faisabilité sur le projet d’une société d’événementiel en zone rurale de moyenne montagne

- 11-2007 à 04-2008 Conseillère en communication d’une liste électorale municipale, étude sociologique, répartition de l’information, aide à la formulation des centres d’intérêt, à la rédaction des programmes et des tracts, travail d’équipe, d’encadrement et de motivation des colistiers



CENTRE D’INTERET - VIE ASSOCIATIVE



- Membre du Conseil d'Administration de Saute Frontière, Maison de la Poésie Transfrontalière - Saint-Claude

- Membre de l’AHE, filiale de l’AHEED Association de La Haute Égypte pour l’Éducation et le Développement - ONG égyptienne

- Membre de l'association « Aux Bonheurs de Dan » promotion par le développement mutuel de

l'architecture, l'ingénierie, et tous les arts et activités qui s'y rattachent - Création d'un village de cases à Tori Bossito, au Bénin, en Afrique





55 ans, en couple, une fille diplômée de l’EDHEC, Managing Director UK "Merci Maman"- Londres



