Martine COPÉ

Analyste de Projet Informatique de 1976 à 1992.

Passionnée par les Ressources humaines, j'ai suivi des formations dans le Développement personnel, le Bien-Être. J'ai expérimenté plusieurs opportunités en marketing relationnel. J'ai fait un bilan de mon expérience, de mes formations (Reiki, Silva, Amma, P.N.L., Bio-Psycho-Généalogie ...) pour offrir aujourd'hui un coaching personnalisé interactif avec "Les Secrets d'une vie sans DOULEUR" afin de pouvoir interagir avec vous et répondre à toutes les questions qui vous préoccupent....

Dites OUI à l'Expérience pour Réussir avec les 3 clés (FAIRE, ÊTRE, AVOIR) à découvrir pour devenir une personne libre et sereine....



Mes compétences :

Marketing relationnel

Communication

Formation

Développement Personnel

Coach de vie et Auteur

Enseignante Reiki traditionnel Usui