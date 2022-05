Martine CORDA

J'ai effectuer mes études dans le commerce, ( j'ai un niveau bac commerce ). En 2003, ayant trouver un poste d'employée en libre service dans le textile je me suis installée sur Paris(94 Charenton le Pont). En 2006, la routine s'est installer alors j'ai décider de changer de profession tout en gardant le contact avec les clients et apprendre l'informatique. Grace au formation fongécif j'ai préparer un CAP gardien d'immeuble que j'ai obtenu . Le 13 juin 2007, j'ai été embaucher à la sté OSICA sur les ULIS (91)pour un poste de gardien immeuble dont j'ai été trés bien former. En 2006, je souhaitais m'installer sur le Nord de Paris, pour raison personnelle et aussi pour enrichir mon expérience professionnelle. En 2010, j'ai trouver un poste sur Tremblay en France, le 06 septembre 2010, je suis partie sur Tremblay et commencer le travail.

Aujourdhui,le 31/05/2012 je suis à la recherche d'un poste de gardien immeuble la ville de NICE ou dans les alentours.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Gestion administrative

Méthodique

Mobilité

Motiver

Organiser

Patiente

polyvalente

Ponctuelle