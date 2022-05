Publicitaire de formation, Martine Cornevaux a démarré chez un pétrolier comme chef de produit. C'est chez FIAT AUTO FRANCE qu'elle a bâti sa carrière, elle a été l'une des premières femmes dans la pub auto. A France 3 et RTL9 elle était responsable de la communication, elle a collaboré à Publicis et au Dauphiné Libéré. A son actif également quelques campagnes électorales (elle fut l'une des plus jeunes conseillères municipales). Elle est chevalier dans l'ordre du Mérite Agricole, et Médaille d'or du mérite et Dévouement français.

A créé son agence de relations presse en 1997. Ses références clients : Conseil Général des Vosges, CDT 88 et 54, RENAULT, SFR, MEDEF, UIMM, Jardins en Lorraine, et en Haute Marne...

Intervenante à l'ICN, et au Centre européen Universitaire de Nancy.

Son terrain de prédilection : la région Lorraine

Nancéienne, elle vit aujourd'hui dans les Vosges où elle restaure avec son époux, la Manufacture Royale de Bains les Bains



Mes compétences :

Presse

Relationnel

Relations Presse

Sport

Sports