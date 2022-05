Martine CORNEVAUX

Mon parcours professionnel complet m'a permis de former une jeune femme qui s'apprête à me succéder. Chloé Didiot, s'implique depuis l'an dernier dans les dossiers Domremy la Pucelle "Spectacle monumental", salon du Polar Lunéville, MEDEF Meurthe et Moselle... Ma retraite prochaine m'offre la possibilité de confier mes principaux budgets (anciens et actuels) à une jeune professionnelle. Merci aux entreprises et associations qui m'ont fait confiance, d'apprécier tout autant les compétences de Chloé Didiot.



Publicitaire de formation, je suis spécialisée dans l'automobile, l'économie, l'industrie, les médias.

A mon actif des événementiels sportifs et économiques, des campagnes d'image politique, d'image de patrons de PME, création d'événements économiques et culturels d'envergure.



Passionnée de patrimoine, je restaure avec mon époux, un site industriel, Ferblanterie 1733, qui a remporté le premier prix de l'émission d'Eclectic prod avec le CIC : j'aime mon patrimoine. De confortables gîtes et chambres d'hôtes à thèmes mettent en valeur les personnages célèbres qui ont vécu sur le site : Julie Victoire Daubié, Camille de Cavour, Jules Méline. Le film "Indigènes" y a été tourné ! l'événement "l'empreinte du Baron" fera revivre la saga formidable de la famille Falatieu Chavane De Soultrait ! Retour à Bains les Bains, cité thermale, quand l'industrie du Fer Blanc était prédominante !

Aujourd'hui le fer blanc est produit avec grand succès, tout comme l'Usibor *dans l'usine Arcelor Mittal de Florange. (*brevet) !

De longues années consacrées à la formation des étudiants ayant choisi ma voie, et au monde agricole et patrimonial m'ont apportées deux distinctions : Le Mérite Agricole, puis La Légion d'Honneur .

Mes compétences :

Expertise industrie et auto