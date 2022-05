Martine CORNUAU

Passionnée par 20 ans d’expérience professionnelle dans les Ressources Humaines en tant que responsable de départements formation et de la gestion des compétences au sein de grandes entreprises internationales, je me propose d’accompagner maintenant les personnes dans leur projet d’évolution professionnelle ou d'intervenir sur des missions ponctuelles.

Cette expérience a été complétée par du bénévolat en tant que trésorière et secrétaire au sein d’une association caritative centrée sur l’insertion sociale de personnes en situation de précarité.



Mes compétences :

Logistics Management

Requirements Analysis

Human Resources

Cash management

Treasury Operations > Treasury management

Large Companies