Francois SOMMER

Consultant en Stratégie et Développement Commercial, j'accompagne les entreprises dans leurs problématiques de croissance à l'International.

Comment gérer les priorités, comment positionner son offre, quels moyens mettre en oeuvre pour se développer ? Comment gagner en performance et transformer son réseau lorsque l'on est déjà implanté à l'international ?



Riche d’une expérience de 20 ans dans le développement de marques de vins & spiritueux et produits de luxe, en grand groupe mais aussi ETI et PME, j'apporte mon expertise sur les missions telles que :

- Etablir et partager un diagnostic, élaborer une vision du développement de l’entreprise et une stratégie de croissance

- Définir la meilleure approche en terme de positionnement des marques, structuration des réseaux de distribution, mise en place ou changement d’organisations

- Imaginer et mettre en oeuvre des solutions créatives, utiliser les forces de l'entreprise pour atteindre ses objectifs

- Accompagner le changement avec engagement, autonomie et flexibilité



Franchise, détermination et pragmatisme, telles sont les valeurs que je met au service de mes partenaires au travers de MANAÉ, la société de Conseil en stratégie et développement d'affaires que j'ai créée en 2014.