Martine COTTON AOUAMRI

Mon objectif, révéler le meilleur de vous-même par votre image. Pour cela, je vous aide à trouver. à changer où tout simplement à optimiser l'image que vous reflétez, tout en tenant compte de votre

personnalité.

Nos avons tous des atouts, il suffit de savoir les mettre en valeur.

J'aime mon métier et je saurai vous accompagner dans votre changement avec plaisir et toujours dans

le respect, la bienveillance et en toute discrétion.



Mes compétences :

Conseillère en image

Coaching individuel

Mode et Tendance

Colorimétrie

Morphologie et style vestimantaire

Accompagnement Shopping