Martine Coulot, Coach, Formatrice et Consultante en interculturel, transition de carrière et orientation, accompagne des managers internationaux, des étudiants et des expatriés dans leur parcours professionnel et/ou d'études. Elle les aide à accélérer leur adaptation et améliorer leur performance en transformant la diversité culturelle en leviers de changements. Son parcours professionnel de 20 ans combine une expérience pratique de l'interculturalité en tant que manager business développement et communication international au sein d'un grand réseau d'audit et de conseil, et une expérience d'associée en charge des RH au sein d'une SSII. Sa passion pour la diversité culturelle et les langues lui donne l'énergie pour accompagner des jeunes et des adultes à tous les niveaux. Elle a un MBA de Thunderbird School of Global Management. Elle a été formée au coaching individuel et d'équipes à l'Université de Paris VIII. Elle intervient en français et en anglais. Elle a une très bonne compréhension de l'allemand, du russe et de l'espagnol.



Spécialités

- Coaching de managers internationaux, d'étudiants, d'équipes multiculturelles

- Formation : Conception et animation d'ateliers pour développer la compétence interculturelle et gérer la diversité

- Transition de carrière : définition du projet professionnel

- Conseil en orientation pour des étudiants et lycéens



Mes compétences :

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Coaching de dirigeants

Coaching scolaire