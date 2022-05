Martine COUSTILLERES

Avec des expériences complémentaires en direction financière et en contrôle de gestion dans les environnements marchand et institutionnel, je suis devenue une experte dans les outils et compétences du backoffice.



Je développe les outils du pilotage stratégique avec un parti-pris d'agilité et de co-construction.



Mes compétences :

Contrôle interne

Direction financière

Accompagnement

Organisation

Fiscalité directe locale

Système d'information