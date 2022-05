Martine DAMBRIN

J'ai cree le Studio de Design "CIBOULETTE Ltd" en France puis en Angleterre, 20 ans avec 200 clients en Europe.

Maintenant aux US depuis 5 ans , "CAPUCINE STUDIO " est mon bureau de design,de style et de dessin specialise pour l'enfant sur le Marche Americain .

Mon Studio assure un service de marketing et cree des collections de produits dans le domaine du jouet, du vetement , de la puericulture et de l'accessoire pour le petit enfant.

Nous produisons des dossiers techniques pour des collections de produits " Prets a fabriquer" pour le Marche Americain et Europeen.

.



Mes compétences :

Professionnalisme

Marketing

Art

Graphisme

Stylisme

Communication