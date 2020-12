Infirmière Diplômé d' Etat depuis 1976

Certificat de Cadre Infirmier en 1988

premier poste de cadre

en Urologie

2 ème poste

en Medecine Interne et Maladies Infectieuses

3 ème poste

en ORL

4 ème poste

en Odontologie et Santé Buccale

5 ème poste , l' actuel

en Chirurgie Maxillo Faciale et d' une Salle Technique dédié aux chirurgies des spécialités , en externes et sous anesthésies locales



Mes compétences :

Infirmière

Cadre de santé

Art-thérapeute