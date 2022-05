Enfant déjà, Martine De Bast s'intéresse aux mystères de la Vie et s'ouvre à ces mondes secrets. De nombreuses années passées à travailler dans le domaine artistique lui permettent de développer son intuition, sa sensibilité, son ressenti. Sans le savoir encore, elle se prépare à ce qui est le sens de sa vie.



Sa rencontre en 1992 avec Juan Camargo Huaman sera décisive. Pendant 20 ans, elle suit son enseignement en France et en Belgique. Parallèlement, elle se forme également en sophrologie, massage harmonisant, écoute thérapeutique, astrologie et numérologie.



Passeur d'âme, Martine est spécialisée en nettoyage énergétique de la maison et des personnes ainsi qu'en soins énergétiques (Tradition Ancestrale Andine). Avec dynamisme, créativité, écoute et disponibilité, elle anime également stages & formations en entreprise. Elle reçoit en consultation : massages, épanouissent personnel & tarot psychologique.



Mes compétences :

Sophrologie

Librairie

voyance / tarot

nettoyage énergétique de la maison