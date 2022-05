Yolande MERTENS

Grand-mère de : 2 filles et 4 garçons, 1 arrière petit fils et fière de l'être.

Auteur et éditeur d'ebooks interactifs et animés pour aider les enfants de 3 à 10 ans à aimer la lecture, la recherche et accepter la différence. L'enfant, avec l'aide d'un petit personnage clef, fera des rencontres inattendues et qu'il pourra relire seul ou avec de l'aide des épisodes passés un simple clic. Pour l’instant il n'y a qu'une formule achevée, très bientôt des versions spécifiques seront accessibles selon les âges, voire des traductions.

Le support : en CD téléchargeable. A chaque exemplaire une série de planches à colorier est jointe pour les jours de pluies. Le système permet de faire des scénettes pour des animations de groupe, les fêtes scolaires

Il est prévu que les personnages entrent dans la mode tant vestimentaire que décorative. Des prototypes sont déjà élaborés. Je cherche des partenaires pour se pencher avec moi sur le sujet.

Présidente du Conseil des AInés de Soignies, nous avons introduit "la boite dans le frigo "qui sauve des vie, mis sur pied des cours d'informatique destinés aux seniors avec l'aide de Hubert Dubois directeur du CPAS.

Nous poursuivons la mise à niveaux de nos seniors, dont la profession ne l'exigeait pas, en collaboration avec tous les membres du CCCA.

A bientôt,

Yolande