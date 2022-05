Bonjour,



Je suis disc jockey chanteuse, j'anime des soirées cabaret, thé dansant, dîner dansant, mariage, anniversaire etc... je peux vous faire danser sous tous les rythmes et vous interpréter les plus belles chansons françaises.

A bientôt !

Me contacter au 06 79 44 6053 ou 04 76 66 15 09

Mail : martine.de-gastines@orange.fr