Martine DELAPILLE

Un parcours effectué en agence de marketing opérationnel et de publicité, je souhaite désormais mettre mon expertise au service d'un annonceur ou d'une nouvelle agence.



MON SAVOIR FAIRE : Mise en place, suivi et gestion d'actions publicitaires MEDIA et HORS MEDIA.



• COMMUNICATION : Définition, mise en place, coordination et suivi d’actions publicitaires media et hors media. Maîtrise de la chaîne graphique.



• GESTION FINANCIÈRE : Elaboration des budgets, suivi comptable, prévision. Etre le garant des engagements financiers et de la marge.



• GESTION COMMERCIALE : Suivi de production. Maîtrise de la chaîne graphique. Suivi quotidien de la relation client. Conseil stratégique et opérationnel en communication. Bilan et analyse des opérations. Négociation fournisseurs. Élaboration des contrats. Suivi de gestion auprès des centrales d'achat d'espace.



• MANAGEMENT : Coordination et animation des équipes commerciales et créatives.



Mes compétences :

Publicité

Communication

BTL

ATL