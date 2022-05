Martine DEMARET

Bludata est un tout nouveau bébé au sein du groupe Auchan de 12 mois !



Véritable Agence data pour aider les enseignes du groupe, en France et a l'international, à accélérer sur la création de valeur issue d'une meilleure utilisation de leur data . Mon rôle , avec mon équipe de chefs de projet et consultants, est d'accompagner les pays dans ces enjeux et la mise en place de leurs projets data . Au sein de Bludata, nous sommes 25 collaborateurs aujourd'hui , avec une solide expérience en retail . data analysts , data scientists, data managers, expert en crm, expert en prev.

Si ce projet vous intéresse , contactez nous !



Mes compétences :

Data

Crm

Segmentation

Scoring

Référentiels client

Marketing

Management

Gestion de projet

Distribution

Marketing direct

SMS

Gestion de la relation client

Data mining

Emailing

Big data

Retail