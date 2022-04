Riandriana RAVELONJATOVO

Nous avons crée, moi et mon épouse, mada-exotic en 2008.



http://www.mada-exotic.fr



Nous fabriquons des produits artisanaux avec des artisans de Madagascar et nous les importons et vendons en gros et en détail en France.



Nous continuons à le développer en prospectant des nouveaux marchés, en dynamisant les ventes, en fidélisant la clientèle existante.



Je dispose en outre des compétences dans les domaines d'analyse économique, d'étude sociologique et de développement social des organisations (ressources humaines, insertion sociale et professionnelle, relations avec les partenaires).



Multidisciplinaire (économiste, sociologue, commerçant)suivant des formations d'administration économique et sociale,de sociologie des organisations, je suis ouvert à divers champs et horizons disciplinaires.

Je souhaite évoluer professionnellement vers des études économiques multidisciplinaires impliquant des compétences en matière d'économie, de gestion, de sociologie.



Je suis intéressé aux organismes consulaires, aux collectivités, aux entreprises, aux organismes internationaux.



Mes compétences :

COMMERCE

Conception

Développement local

Développement social

Evaluation des Projets

Insertion Professionnelle

Insertion sociale

Réalisation

Réalisation des projets

Ressources humaines