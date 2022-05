Martine DENECHERE

Manager d'une équipe de conseillers en vente de produits à l'aloé vera

Depuis des millénaires, cette merveille botanique est connue et reconnue pour ses nombreuses vertus en usage interne mais également en usage externe.

Je vous donne la possibilité de rejoindre une équipe dynamique, généreuse, honnête car aucun investissement pour un complément de salaire avec 30 % de marge et de 5 à 18 % de remise personnelle calculée sur le prix de vente clients (prix publics), des commissions d’animation d’équipe, un plan d’investissement très intéressant et sécurisant.

Vous êtes ambitieux, dynamique, volontaire et rêvez d'indépendance. Donnez moi une heure de votre temps et je vous donnerai la clé pour développer tout votre potentiel en créant votre activité au sein d'un réseau international.