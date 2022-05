Martine DENOYELLES

Directrice Générale de la société AMPLYTUDE Services, je développe actuellement une gamme de prestations pluridisciplinaires dans le domaine des fonctions supports.

Destinés aux entreprises de toutes tailles, ces services permettent l'activation de leviers de productivité et de réduction de coûts.

Seconder les dirigeants dans la gestion d'entreprise en leur proposant les compétences d'un "Directeur Administratif et Moyens Généraux" sous forme de prestations de services est un projet avant-gardiste !



Mes compétences :

Recrutement

SIRH

Reporting

Gestion des ressources humaines

Gestion de sinistres

Administration des ventes

Recouvrement

Services généraux

Service client

Suivi commercial et administratif

Contentieux

Intégration

Audit interne

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion des compétences

Gestion des stocks

Gestion de projet

Gestion