Valéry DENOYELLES

J'ai 46 ans , marié , 1 enfant. J'ai intégré le commerce BtoB et BtoC depuis 1995(Matériaux de construction et Quincaillerie).

Le respect , l'esprit d'équipe, la persévérance et mes connaissances techniques sont mes atouts . J'aime animer une équipe , l'aider à l'atteinte des objectifs et la faire évoluer. J'ai la chance d'avoir évolué à différents postes dans le négoce , ce qui est une force pour guider les équipes vers la réussite.



Mes compétences :

Dynamique

Gestion des compétences

Proactivité

Esprit d'équipe

IBM AS400 Hardware

QlikView