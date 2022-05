Martine DESNAULT - ROUSSEL

Consultant Coach, j'ai acquis une expérience de plus de 30 ans dans les entreprises. Je conduis des projets transversaux, j'accompagne les organisations, les équipes et les individus dans leurs projets qualité de certification ou d'accréditation.J'effectue aussi des sessions de coaching professionnel.



Chacune de mes interventions dans des domaines aussi divers que ceux de la santé, ds laboratoires, des services, et du monde industriel m'a amené à travailler en co-responsabilité avec les acteurs concernés.



Mon abord des situations est à la fois pragmatique et conceptuel. Il m'a permis de développer une expertise sur les approches processus et sur les approches systèmes, qu'il s'agisse de systèmes techniques, organisationnels ou humains.



Alors, au plaisir de travailler ensemble.



Mon site professionnel :Array



Mes compétences :

Accréditation

Approche processus

Assistance Maîtrise d'Ouvrage

Building Services

Certification

Coaching

Coaching professionnel

Dispositifs médicaux

Maîtrise d'ouvrage

Management

Management de la qualité

Marquage CE

Qualité

Système de Management

système de Management de la Qualité

Systémique

Team building