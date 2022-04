Sylvain PHILIP

Sportif de haut niveau de formation, guide au long cours particulièrement dans les zones arides, consultant à mes heures, je suis aussi dirigeant d'entreprises.

Guide et défricheur, explorateur par nature, j’ai une attirance pour la mise en place d’expéditions, de logistiques complexes dans des zones difficiles, pour des voyageurs mais aussi pour des scientifiques, des naturalistes, des réalisateurs de documentaires, des gestionnaires de crise.

J’ai repris les rênes de Hommes et Montagnes pour promouvoir des formes de voyages qui me paraissent durables, faites de respect, de curiosité et de discrétion.

Depuis, je préserve ma double activité de dirigeant d’entreprises et d’homme de terrain.



Mes compétences :

Management

Informatique

Conduite de projets

Direction générale

Photographe

Gestion du stress

Guide de voyage

Production touristique

Prospection terrain

Gestion de production