Sylvain PHILIPPE

Issu d'une formation d'ingénieur généraliste avec comme dominante la maîtrise des risques industriels, j'ai passé ces dix dernières années à développer mon projet professionnel dans le transport ferroviaire.

J'ai ainsi été parmi les premiers acteurs de l'ouverture à la concurrence du marché du fret ferroviaire français depuis début 2006 chez CFTA Cargo, devenu VEOLIA Cargo puis EUROPORTE.



En 2012, je décide d'intégrer OSR France, filiale du groupe SNCB, qui souhaite alors opérer un développement massif en France et dans cette structure start-up, me confie la double mission de manager la Sécurité et d'être acteur du développement dans la conception et la mise en oeuvre des nouveaux flux ferroviaires.



Après avoir occupé des fonctions techniques, des missions de création de structure, des responsabilités managériales opérationnelles et du pilotage de projet technico-commercial et organisationnel, j'aspire à élargir mon champ de compétence sectoriel et mon niveau d'impact décisionnel dans la structure dans laquelle je collabore.



LOGWAYS est la concrétisation de cela: je rejoins ainsi le groupe Transports DELCROIX pour porter le développement et les opérations, des solutions logistiques multimodales, pensées avec et pour nos clients.



Mes compétences :

Management

HQSE

Transports

Multimodal

Ferroviaire

ADR RID transport marchandises dangereuses

Developpement Projets