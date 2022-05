Martine DESOILLE

25 ans d'expérience dans la traduction et l'interprétation (anglais-espagnol vers le français), dont 21 dans la littérature et l'édition. Romans grand public (Wally Lamb, Colleen McCullough, Barbara Wood, Colleen Gleason, Jeanne Kalogridis, Barbara Taylor Bradford) et classiques (Juan Filloy, Lewis Carroll, littérature jeunesse (Lune rouge, La malédiction de l'île au trésor, Intégrale des contes de Grimm (adaptation), BD et narration graphique (Tchernobyl éd. Glénat-les ronds dans l'O), beaux-arts (catalogues d'exposition (Pollock et le chamanisme, l'âge d'or de la peinture hollandaise, L'or des Incas, Les masques de jade mayas - Pinacothèque de Paris), histoire (Musée du Mémorial du camp de Rivesaltes), biographies (Marilyn Monroe, Andy Warhol, etc), sous-titrage, théâtre, musique, livres pratiques, gastronomie.



