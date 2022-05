Martine DEUMIER BAUDRAS

FORMATRICE CONSULTANTE CERTIFIEE dans le domaine des ressources humaines,



Forte d'une expérience professionnelle de 20 années exercée en cabinet d'expertise-comptable dans le domaine des ressources humaines : application du droit social, gestion de la paie et des charges sociales, conseils en recrutement, gestion du personnel et toutes obligations sociales applicables dans les entreprises, j'allie ces compétences et mes compétences de FORMATRICE CONSULTANTE pour les mettre au service des organismes de formation, TPE-PME, CCI, ...Mon objectif est de permettre à mes stagiaires d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à une pratique sécurisée des ressources humaines, au travers de méthodes pédagogiques interactives et enrichies de cas pratiques.



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique