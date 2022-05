Martine DEVILLENEUVE

Angelo Branduardi "Và ou le Vent te mène"...les années 80...je vivais à fond ma jeunesse et pratiquait le hand-ball en tain que gardienne de but au niveau national. Le partage, l'esprit d'équipe, l'ambiance, la détermination, la joies, la victoire, la récompense et aller plus loin pour réussir et goûter à la vie.

Changement de CAP, je découvre tous ces facteurs durant ma carrière professionnelle et l'envie de réussir davantage, je me fixe des objectifs atteignables. J'ai bientôt 19 ans dans l'Entreprise de Kuehne+Nagel connue également sous les noms (Lideur, Fril, Hays, Acr) Chef d'Exploitation...Objectifs atteints et l'envie de m'épanouir vers un autre domaine me porte vers la prévention des risques, le bien être de soi, la continuité des années 80. Je suis diplômée Formateur PRAP depuis mai 2013, je souhaite me projeter vers d'autres diplômes lié à celui-ci. Mon vécu professionnel, je veux le partager et le rendre UTILE aux autres.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Créativité

Travail en équipe

Energie

Prévention

Microsoft Excel

Logistar

Microsoft Word

Infolog

Microsoft PowerPoint