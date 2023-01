Je suis une personne à part entière et non un personnage. Beaucoup d'entre vous ne font pas la différence ou la distinction.

C'est dommage et dommageable.

Investit au travail je prône la qualité dans son ensemble.On apprend des uns et des autres,

des petits comme des grands pour un but et un résultat.C'est une forme de "fut" "balle".

Ressemblance et similitude avec le sport ,le football dans la vie économique mondiale.