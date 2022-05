Martine DI PIETRA

J'ai décidé de rejoinde Link Mobilité à sa création, et depuis fin 2007 j'ai mis à profit mes différentes expériences professionnelles tant dans l'immobilier, que les services bancaires et mutualistes. Je suis résolument tournée vers l'Humain. Link Mobilité, créateur de la Mobilité Professionnelle, apporte un réel sens au mot Service, demande un engagement, de la qualité, du dynamisme, de la réactivité, de la confiance et de la transparence avec un véritable esprit d'équipe.

Je suis fière de cultiver ses valeurs avec nos clients, et demande à les partager avec nos futurs clients.