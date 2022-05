Professionnelle des Ressources Humaines et du Coaching - Psychologue

Coaching de Managers et Dirigeants

Coaching individuel, coaching d'équipe

Co-développement

Accompagnements des personnes en burn out

Soutien psychologique



Modalités : entretien, séance de groupe, E-coaching (téléphone, Skype)



Mes compétences :

Coaching de dirigeants

Psychologie

Coaching de cadres

Coaching d'équipe

Coach de Vie

Coaching individuel