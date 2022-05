Martine DO REGO TOUDONOU

Je travaille dans le secteur bancaire depuis une dizaine d'années, mais avant, j'ai eu à faire quelques expériences dans la micro finance.

Je dirige actuellement le Service du Commerce International (encore connu sous le nom de Commerce Extérieur) à la Diamond Bank Bénin.

Je suis chargée de la coordination des activités du service, du suivi de mes collaborateurs pour une bonne marche des activités et l'atteinte de nos objectifs.

Mon Unité s'occupe essentiellement de :

-la réception, l'enregistrement et suivi des dossiers d’ouverture de lettre de crédit (import et export) ;

- le Traitement des dossiers de remises documentaires

- l'envoi et le traitement des messages Swift ;

- traitement des dossiers de domiciliation d’exportation



Mes expériences bancaires ne se limitent pas seulement au Commerce Extérieur. J'ai eu la chance de travailler dans divers autres services tels le service Caisse, le Service Clientèle, le service de la Compensation, la Comptabilité ainsi que le Service Transfert.



Je participe également au sein de l'Institution à la formation du Staff en animant des séances de formation portant essentiellement sur le Financement et les Opérations du Commerce International.



Mes compétences :

dynamique

Motivée

Rigoureuse