Martine DONBOLY

Le parcours : 20 ans d’expérience en communication (RP, Presse & événementielle) conjugués à 10 années de pratique théâtrale et l'acquisition d'expertises transversales et multiculturelles dans différentes structures et pays.

Depuis 5 ans : j’en suis venue naturellement à proposer une double compétence - pédagogique et créative - à l’amélioration ou la remise en forme de la communication professionnelle.

Sont concernés : les créateurs d’entreprise ou managers confirmés, les équipes de direction, les professionnels de l’audiovisuel, de la radio et du spectacle.

Les formations et méthodes : privilégiant l’acquisition des techniques de communication non-verbale, elles sont adaptées à chaque public, format et situation multiculturelle et/ou complexe : prise de parole devant public/jury/investisseurs, expression scénique, relation à la caméra, interview radio, coaching en média-training, accompagnement pour les Relations Publiques.



Le pari est gagné lorsque chacun parvient (avec plaisir et confiance) à :

- maîtriser la préparation écrite de ses interventions : discours, pitch, chroniques, conférence…

- identifier et affiner l’image véhiculée

- se créer une identité reconnaissable et personnelle fondée sur ses propres talents

- progresser et s’adapter en souplesse afin de traverser les modes de manière durable



Les ingrédients ? Perspicacité, écoute, énergie, originalité, exigence et bienveillance.

Langues de travail utilisées : français/anglais/italien.



Mes compétences :

Conseil

Audiovisuel

Relations Publiques

Coaching

Théâtre

Presse

Médias

Marketing

Audit

Formation