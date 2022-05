Martine DROUIN

Formatrice-consultante en efficacité rédactionnelle depuis 1986, je propose une gamme étendue d'actions de formations sur les écrits professionnels - courriel, lettre, note, compte rendu, rapport synthèse - et les techniques rédactionnelles - prise de notes, lecture efficace, relecture, réécriture.

Mon profil expert et collaboratif, mes compétences pédagogiques et relationnelles font la réussite de mes interventions.

Ces interventions, dédiées à l'entreprise autant qu'à la fonction publique, conduites en inter ou en intra sont toujours animées dans une démarche résolument pratique et opérationnelle. Et le parti pris de mes actions, des plus modestes aux plus audacieuses est de m'adapter aux évolutions incessantes, d'actualiser mes supports pédagogiques, de revisiter mes modes pédagogiques et d'écouter avec une égale attention ceux qui me confient leurs formations : prestataires, responsables de formation et stagiaires.