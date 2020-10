Martine DUPLAINE

- remplacement assistant de français langue étrangère (FLE) Université de Kolomna, Russie (année 2018)

- animatrice d'un groupe hispanophone d'échanges linguistiques (français, apprentissage, perfectionnement), Valence, Espagne

- instructrice (apprentissage français primo-arrivants (Balkans) et français sur objectifs), association Orlovi, Paris

- conseillère d'administration scolaire et universitaire (CASU),

- auparavant : ONAC, MINDEF, en qualité de directrice de services départementaux des anciens combattants (Haute-Marne, puis Essonne),

- MINDEF - attachée (personnel civil) de 1997 à 2005*



* - chargée de mission RH, GPEEC, Armée de Terre

- chef de la section information et chargée de la rédaction de la revue de l'action sociale (SGA, sous-direction action sociale)

- chargée de négociation internationale au Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) aux temps heureux où la direction se trouvait au 3 rue Octave Gréard, à deux pas de la Tour Eiffel ;)



Mes compétences :

Adaptabilité

Anglais

Espagnol

GRH

Négociation

Négociation internationale