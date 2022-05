Martine ERNOULT

Professeur documentaliste, professionnel de l'information-documentation

- Responsable du centre de documentation et d’information (CDI)

- Responsable du portail documentaire de l'établissement et de la base de données bibliographiques

- Responsable du développement de la banque d'images du Lycée Brassaï

- Enseignante : développement des compétences informationnelles et documentaires des élèves du Lycée.



Présidente honoraire de la Fédération des enseignants-documentalistes de l'éducation nationale : FADBEN (Présidente de Janvier 2010 à Janvier 2014).



Formatrice formation continue Académie de Paris (DAFOR) de septembre 1995 à octobre 2014

- Documentation les fondamentaux : la fonction documentaire, l'indexation, construire et faire évoluer un thesaurus (thésaurus arts appliqués) ;

- Du projet CDI à la politique documentaire de l'établissement

- Le CDI un espace de formation des élèves ;

- Les apprentissages en information-documentation : la question des savoirs scolaires : quels contenus doivent être transmis ? la question pédagogique : comment les professeurs-documentalistes organisent la mise en scène de leur enseignement pour que les élèves apprennent?



Mes compétences :

Formation professionnelle continue