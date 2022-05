Martine ESPITALLIER

A l'écoute d'opportunités.



Dessinatrice DAO - Domaine : Electricité / contrôle commande

Maîtrise des évolutions des installations : Etude d’impact documentaire / Mise à jour de plans et documents techniques / Traitement du dossier final d’une modification.

Relevés sur site (présence matériels, de côtes)



Gestion documentaire :

Mise à disposition de l’information : assistance à la recherche / gestion des prêts / maîtrise de référentiel documentaire

Suivi de la production documentaire par catalogue méthodique / gestion des envois et réceptions de documents

Numérisation, intégration dans un outil GED



Mes compétences :

Numérisation et intégration dans un outil GED

Gestion documentaire

Assistance des utilisateurs à la recherche

Mise à jour de plans et documents techniques

Suivi de la production doc. par catalogue méthodiq

Autocad