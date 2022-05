Martine Et Yves CARRE

Force de proposition dans le secteur de la formation pour adultes depuis 30 ans, j'ai des résultats dans ce secteur comme coordinateur d'équipe pédagogique, comme référent et pilote de parcours de formation et d'insertion sur des publics dit éloignés de l'emploi, et en situation de grande précarité et d'exclusion.

Le projets que j'ai piloté au sein de l'association Lec sont pérénisés par les financeurs, et institutions relais et évoluent constamment dans le cadre d'une réflexion d'équipe, en lien avec les réalités d'un public, et d'un environnement sociaux économiques



Mes compétences :

Ecoute, ampathie, analyse des besoins et demande

Concertation et réflexion collective

Construction de parcours de formation et d'inserti

Rédaction de projets et bilan

Connaissance du marché de l'emploi et de la format

Partenariat vivant et réciprocité

Animation d'équipe

Utilisation de l'outil informatique word excel

Microsoft PowerPoint