Paulina RODRIGUEZ

Initialement diplômée en Conception Industrielle à l’Université du Chili à Santiago, j'ai complété cette formation par un Mastère Spécialisé en Eco-conception et Management Environnemental à l’Institut des Arts & Métiers de Chambéry. J’ai récemment fini un doctorat à l'Université de Technologie de Troyes



Mes compétences me permettent d’intégrer les bonnes pratiques environnementales dans les processus d’innovation et de conception de produits. Je peux répondre aux challenges portés par le développement durable et la nécessité de création de nouvelles offres pour un marché plus soucieux de l’environnement.



Au cours du mon Ph.D j'ai créé une méthode d'éco-conception pour intégrer des considérations environnementales au début du processus de conception d'un produit. Au cours du Mastère, j’ai choisi de réaliser un stage au sein de l’équipe Recherche et Innovation Electrique Culinaire du Groupe SEB, ce qui m’a permis de connaître les compétences et responsabilités nécessaires à l’activité de R&D. J’ai ainsi relevé le défi d’éco-conception qui m’a été confié.



Je recherche une opportunité professionnelle en R&D, Innovation, Bureau d'études, etc.



Mes compétences :

Acv

Arts

Conception

Conception de produit

DEEE

Design

Design industriel

Eco conception

EIME

ICPE

Innovation

Management

Management environnemental

REACH

Simapro

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Audit

Adobe Photoshop