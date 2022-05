Martine FERCHAUD

Je suis formatrice pour adultes depuis presque vingt ans, auprès de publics jeunes et adultes, de niveaux et de secteurs très différents.

Mes domaines d'intervention sont :

Référentiel ASF remise à niveaux des savoirs fondamentaux français Maths

Maîtrise de la technique de l'oral et de l'écrit

Prévention et traitement de la maltraitance

Accompagnement VAE

Optimisation de son organisation de travail

Mise en oeuvre d'un projet - Budget

Ma première expérience est liée à la VAE Coordonnatrice d’un centre de validation, puis Responsable technique d’un projet européen

Les années suivantes, le monde de l’insertion et ses besoins particuliers, remise à niveau, communication, coaching, orientation et suivi des demandeurs d’emploi

Ces dix dernières années, je me suis spécialisée dans le secteur sanitaire et social ETS publics et privés. Remise à niveau des savoirs de base, communication interne et externe, oraux et écrits professionnels. Droit du travail : les différents contrats, fiche de salaire, droits et devoirs des salariés…Recommandations de l’ANESM : Maltraitance, projet personnalisé…

Responsable pédagogique pour une école privée préparant aux concours sanitaires et sociaux.

Jury auprès de la DRASS, j’ai aussi durant plusieurs années, présélectionné les futurs candidats souhaitant accéder aux formations du secteur sanitaire et social.

J’ai aussi fait fonction de DRH pour une association d’aide à domicile.





Mes compétences :

Formation professionnelle

Pédagogie

Formation