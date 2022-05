Http://martine.fitoussi.cv.free.fr/

Conceptrice Multimédia infographiste

- création, illustration des animations Motion design thématiques en vidéo avec dessin et son,

- création d'un avatar Modernisation des Modes de Travail du ministère de la défense,

- création et illustrations de bandes dessinées animées et sonorisées,

- dessins d'illustrations pour plusieurs projets institutionnels,

- création d'animations sonorisées pour projection en amphithéâtre,

- réalisation de conversion de vidéos.



Webdesigner

- création d'identité visuelle pour sites internet et intranets,

- création de logo et d'illustrations pour les sites intranets et internets tel que :

http://interieur.gouv.fr et http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm ,

site intranet du ministère de la défense SGA,

- dessins de pictogrammes et de bannières (fixes ou animees) pour site internet et intranet,

- réalisation (graphique et HTML) de newsletters,

- création de l'icone pour application smartphone du site interieur.gouv.fr.



Flashdesigner :

- réalisation de campagnes de valorisation e-régie :

création graphique, recherche de scénarios et de slogans, développement en animation flash, mise en ligne sur le sites gouvernementaux,

- dessin d'illustrations, élaboration du scénario, choix de musique, création de l'animation, mise en ligne.



Monteur vidéos

- scenarisation, soutien à la prise d'images, montage, habillage animée et évolution vers des vidéos institutionnelles en Motion design



Webmestre

- participation à la refonte du site : intérieur.gouv.fr,

- comarquage flux rss, reprise de contenu,

- participation à la stratégie du projet

- developpement de pages html, css.



Nouveauté : Formation Html5, CSS3.



Qui suis-je ?

Consacree au service public, je travaille pour :

Échanger,

Ecouter,

Trouver une réponse.



Avec plus de 8 ans d’expérience dans le domaine public,

je me tourne vers le web et complète mon savoir faire en :

gestion de projet,

stratégie de communication,

graphisme.



J’aime échanger, communiquer, faire passer les messages.

A l’écoute, je suis soucieuse et attentive des autres.



Toujours positive,

je suis certaine qu’à chaque demande, il y a une réponse qui convient à tous.



Mes compétences :

Webdesigner

Création graphique

Stratégie de communication

Web

Design

Internet

Illustratrice

Animation

Vidéos

Motion design

infographie